Advertisement

لبنان

مواد غذائية فاسدة تظهر عليها الحشرات.. مستودع يُغلق بالشمع الأحمر!

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1429271-638960466711510653.jpg
Doc-P-1429271-638960466711510653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دهمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بمؤازرة جمارك صيدا – مفرزة البلدة والتبليغات، مستودعًا لبيع المواد الغذائية في العاقبية – قضاء الزهراني، حيث تم ضبط نحو طن و250 كغ من المواد الغذائية الفاسدة التي لا تستوفي شروط التخزين والتعبئة، وتظهر عليها علامات وجود حشرات.
Advertisement

تم حجز المواد بموجب محضر رسمي، وتحرير محضر ضبط بحق صاحب المستودع. وبإشارة من النائب العام القاضي سرمد صيداوي، تم ختم المستودع بالشمع الأحمر وتوقيف صاحب العلاقة لمخالفة القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء.
مواضيع ذات صلة
ختم محل لبيع اللحوم بالشمع الأحمر
lebanon 24
14/10/2025 16:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في بخعون.. إقفال محل بالشمع الأحمر
lebanon 24
14/10/2025 16:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ختم عيادة طبيّة في كسروان بالشمع الأحمر
lebanon 24
14/10/2025 16:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال محل مختار سابق بالشمع الأحمر... إليكم التفاصيل
lebanon 24
14/10/2025 16:07:42 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب العام

الشمع الأحمر

سرمد صيداوي

نائب العام

الزهراني

نائب ال

صيداوي

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-14
08:57 | 2025-10-14
08:45 | 2025-10-14
08:17 | 2025-10-14
08:16 | 2025-10-14
08:14 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24