مواد غذائية فاسدة تظهر عليها الحشرات.. مستودع يُغلق بالشمع الأحمر!

دهمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب، بمؤازرة جمارك – مفرزة البلدة والتبليغات، مستودعًا لبيع المواد الغذائية في العاقبية – قضاء ، حيث تم ضبط نحو طن و250 كغ من المواد الغذائية الفاسدة التي لا تستوفي شروط التخزين والتعبئة، وتظهر عليها علامات وجود حشرات.تم حجز المواد بموجب محضر رسمي، وتحرير محضر ضبط بحق صاحب المستودع. وبإشارة من القاضي ، تم ختم المستودع بالشمع الأحمر وتوقيف صاحب العلاقة لمخالفة القوانين المتعلقة بسلامة الغذاء.