لبنان

سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية لبري لمتابعة الأوضاع والمستجدات

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:37
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم بحث الأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية.
كما استقبل بري كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية، والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.

كما التقى بري رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، وبحث معها المستجدات والشؤون الإنمائية والتربوية.

ومن زوار بري في فترة ما بعد الظهر، حضر مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد أندريا رحال.
