سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية لبري لمتابعة الأوضاع والمستجدات

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الحكومة الدكتور طارق متري، حيث تم بحث الأوضاع العامة وآخر التطورات والمستجدات السياسية.كما استقبل كبير مستشاري لمنطقة وشمال إفريقيا الأدميرال إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق، بحضور السفير في هاميش كاول، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والمستجدات السياسية والميدانية، والعلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة.كما التقى بري رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري، وبحث معها المستجدات والشؤون الإنمائية والتربوية.ومن زوار بري في فترة ما بعد الظهر، حضر مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد أندريا رحال.