الموت يُغيّب الأب توما مهنّا

غيّب الموت الأب توما مهنّا.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غدّ الاربعاء 15 تشرين الاول، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في دير سيّدة ميفوق.

يتقدّم " " بأحرّ التعازي من عائلة الأب مهنّا ومن للرهبانية ومن رئيس دير سيّدة ميفوق.