Advertisement

لبنان

الموت يُغيّب الأب توما مهنّا

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:58
A-
A+
Doc-P-1429289-638960510732998100.jpg
Doc-P-1429289-638960510732998100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت الأب توما مهنّا.
 
 
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم غدّ الاربعاء 15 تشرين الاول، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، في دير سيّدة ميفوق.
 
 
يتقدّم "لبنان 24" بأحرّ التعازي من عائلة الأب مهنّا ومن الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية ومن رئيس دير سيّدة ميفوق.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الموت يغيب والد عقيلة الرئيس ميشال سليمان
lebanon 24
14/10/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عُرف بأدوار الشر.. الموت يغيب فناناً قديراً (صورة)
lebanon 24
14/10/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الاباتي رزق منح رتبة الأباتيّة للأب شربل مهنا
lebanon 24
14/10/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها... الموت يُغيّب فنانة كبيرة بعد إصابتها بجلطة
lebanon 24
14/10/2025 16:11:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

الرئيس العام

المارونية

اللبنانية

لبنان 24

الماروني

ماروني

ارون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-14
08:57 | 2025-10-14
08:45 | 2025-10-14
08:17 | 2025-10-14
08:16 | 2025-10-14
08:14 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24