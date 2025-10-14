Advertisement

لبنان

بايراقداريان وفيليبوس بحثتا تعزيز التعاون بين الوزارة وUNFPA

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:24
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان السيدة أنانديتا فيليبوس، يرافقها السيدة باميلا دي كاميلو مديرة البرامج في الصندوق.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والأمم المتحدة، ولا سيما صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في إطار البرامج والمشاريع الموجّهة إلى دعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

واستعرضت الوزيرة بايراقداريان أجواء زيارتها إلى نيويورك بدعوة من الأمم المتحدة، للمشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى الذي عُقد لمناسبة الذكرى الثلاثين لبرنامج العمل العالمي حول الشباب، حيث ألقت كلمة لبنان والتقت عدداً من الشخصيات الدولية، من بينها رئيس مكتب الشباب في المنظمة السيد فيليبي بولييه.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المشاريع الجديدة التي تقترحها الوزارة، وبحث الخطوات التنفيذية والبرامج المستقبلية بشكلٍ مفصّل، بهدف تطوير الشراكة وتوسيع نطاق العمل الشبابي المشترك.

من جهتها، أكدت السيدة فيليبوس استعداد الصندوق لتقديم الدعم والمساندة للوزارة في تنفيذ هذه المبادرات، على أن يتم الإعلان عن المشاريع تباعاً خلال المرحلة المقبلة.
