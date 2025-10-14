Advertisement

لبنان

لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة

Lebanon 24
14-10-2025 | 12:02
A-
A+

Doc-P-1429383-638960655725847197.png
Doc-P-1429383-638960655725847197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وبرئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان والمقرر النائب بلال عبدالله.
Advertisement

وأفادت اللجنة في بيان، بأنها "بدأت جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 تاريخ 20/3/2025 الرامي الى تعديل القانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 وتعديلاته - تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكاته. واستعرضت اللجنة الأسباب الموجبة للمشروع المذكور، وعلى ضوء المناقشات والاطلاع على القانون الحالي. وبعد التداول، أقرت اللجنة المشروع المذكور، كما ورد بإجماع الاعضاء الحاضرين".

ولفتت إلى أنها "انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية، فاطلعت على الأسباب الموجبة باقتراح المذكور، كما على النصوص الحالية مقارنة بالاقتراح الرامي الى تعديلها من ناحية. كما اطلعت من ناحية أخرى على ما سبق حول عدد طلبات استعادة الجنسية التي سبق أن تقدم بها اصحاب العلاقة منذ نفاذ القانون حتى تاريخه. وبعد المناقشة والتداول بين النواب، أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلا".

وذكرت أنها "انتقلت إلى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين، الذي كان سبق للجنة أن بدأت بدرسه وقررت تأجيل البت به الى حين انتهاء لجنة الصحة النيابية منه، واطلعت  على تقرير لجنة الصحة ورأي وزارة الصحة العامة"، لافتة إلى أنه "بعد المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور، كما عدلته لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية".

وأشارت اللجنة إلى أنها "تابعت جلستها وانتقلت الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها، فأقرت عددا منها بعد الاستماع الى رأي وزير الإعلام".

وأوضحت أنها "تابعت درس المواد المتبقية من الاقتراح، ودرست عددا من مواد القسم الثالث المتعلق بطرق المراجعة والاعمال غير المباحة والرد والتصحيح وازالة المواد المعترض عليها، وأقرت عددا منها على ان تتابع درس الاقتراح المذكور في الجلسة التالية".
مواضيع ذات صلة
مرقص زار بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
lebanon 24
14/10/2025 22:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الادارة والعدل بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد
lebanon 24
14/10/2025 22:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة والعدل تتابع درس تعديل نظام الموظفين
lebanon 24
14/10/2025 22:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"الإدارة والعدل" تقر آلية تعيين الهيئة الوطنية للإعلام
lebanon 24
14/10/2025 22:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الشؤون الاجتماعية

وزير الإعلام

وزارة الصحة

اللبنانية

الاسلامي

الاسلام

الرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:55 | 2025-10-14
14:51 | 2025-10-14
14:29 | 2025-10-14
14:17 | 2025-10-14
14:16 | 2025-10-14
14:07 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24