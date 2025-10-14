Advertisement

لبنان

مطر ناقش مع لجان المستأجرين تحديات الحركة التجارية في طرابلس

Lebanon 24
14-10-2025 | 13:14
A-
A+

Doc-P-1429410-638960697688769065.png
Doc-P-1429410-638960697688769065.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل النائب إيهاب مطر وفدا من لجان المستأجرين القدامى، برئاسة النقيب طارق المير في مكتبه بمدينة طرابلس.
Advertisement

ونشر النائب مطر على "أكس" أن "اللقاء بحث في آخر المستجدات المتعلقة بملف المستأجرين القدامى والحركة التجارية والأوضاع المعيشية والاجتماعية والاقتصادية، التي تهيمن على البلد وتؤثر في الحياة اليومية، بما في ذلك على أهالي طرابلس".
مواضيع ذات صلة
الحجار ناقش التحديات التربوية والاقتصادية مع وفود بيروتية
lebanon 24
15/10/2025 00:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الأهلية للمستأجرين تحثّ على الإسراع بتقديم طلبات الاستفادة من الصندوق أمام اللجان المختصة
lebanon 24
15/10/2025 00:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن المستأجرين: حق السكن دستوري ولن نسمح بتجاوزه
lebanon 24
15/10/2025 00:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: ارفعوا أيدي تجار العقارات عن الايجارات السكنية
lebanon 24
15/10/2025 00:32:22 Lebanon 24 Lebanon 24

طارق المير

إيهاب مطر

رئاسة ال

طارق ال

طرابلس

المير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:21 | 2025-10-14
16:32 | 2025-10-14
16:30 | 2025-10-14
15:39 | 2025-10-14
15:32 | 2025-10-14
15:29 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24