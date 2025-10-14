Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا كبيرا في حي الكساير في ميس الجبل

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:39
نفذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في حي الكساير باتجاه كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
ميس الجبل

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

بيرا

