Advertisement

لبنان

في بلدة العين.. وجد مقتولا داخل منزله

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:48
A-
A+
Doc-P-1429535-638961078301409346.jpg
Doc-P-1429535-638961078301409346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر على الشاب "ن.ب" من بلدة العين قضاء بعلبك مقتولا في منزله بطعنة سكين في رقبته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement

على الفور، تولت قوى الامن الداخلي التحقيق لمعرفة اسباب الطعن والفاعلين باشراف القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
التحقيق مستمر.. هل مات هالك هوغان مقتولاً؟
lebanon 24
15/10/2025 09:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
محبوبٌ جدّاً في بلده... العثور على بطل عالم سابق ميّتاً داخل منزله
lebanon 24
15/10/2025 09:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
جمود داخلي والعين على المشاركة اللبنانية في قمة الدوحة واجتماعات الامم المتحدة
lebanon 24
15/10/2025 09:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار
lebanon 24
15/10/2025 09:28:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان 24

القضاء ا

القضاء

لبنان

بعلبك

العين

تولا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:23 | 2025-10-15
02:17 | 2025-10-15
02:15 | 2025-10-15
02:08 | 2025-10-15
02:04 | 2025-10-15
02:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24