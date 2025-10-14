في بلدة العين.. وجد مقتولا داخل منزله

Advertisement

عُثر على الشاب "ن.ب" من بلدة قضاء مقتولا في منزله بطعنة سكين في رقبته، وفق ما أفادت مندوبة " ".على الفور، تولت قوى الامن الداخلي التحقيق لمعرفة اسباب الطعن والفاعلين باشراف المختص.