لبنان

حزب الله يفعِّل هذا الملف

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
15-10-2025 | 02:15
عُلم أنّ قراراً صدر في دوائر"حزب الله" قضى بإعادة تفعيل ملف الكشوفات الميدانية وصرف تعويضات الترميم وحتى إعادة الإعمار.
بالنسبة لإعادة الإعمار سيُقسّم المبلغ على ثلاث دفعات فصليّة،  اما بشأن الترميم فسيستمر العمل وفق الالية  القديمة.
 
المصدر: لبنان 24
