تحية شكر من الدكتورة لينا الطبال للرئيس ميقاتي: تضامنه مع فلسطين يعكسُ القيم الإنسانية

وجّهت الدكتورة لينا طبال التي شاركت في أسطول الصمّود لكسر الحصار في غزة، تحية شكر للرئيس على كلماته وتقديره وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

Advertisement



وفي منشور لها، قالت طبال: "شكراً لك حضرة ، على كلماتك وتقديرك لدور أسطول الصمود في كسر الحصار على غزة. تضامنك ووقوفك إلى جانب أهل يعكس القيم الإنسانية، ويزيد من عزيمتي على الاستمرار في الدفاع عن العدالة والكرامة... لك مني كل الاحترام والتقدير".



وكان وجّه، الجمعة، تحية إلى الدكتورة الطبال التي كانت في عداد المتوجهين على متن أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة.