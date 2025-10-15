26
تحية شكر من الدكتورة لينا الطبال للرئيس ميقاتي: تضامنه مع فلسطين يعكسُ القيم الإنسانية
Lebanon 24
15-10-2025
|
02:04
A-
A+
وجّهت الدكتورة لينا طبال التي شاركت في أسطول الصمّود لكسر الحصار في غزة، تحية شكر للرئيس
نجيب ميقاتي
على كلماته وتقديره وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.
وفي منشور لها، قالت طبال: "شكراً لك حضرة
الرئيس نجيب ميقاتي
، على كلماتك وتقديرك لدور أسطول الصمود في كسر الحصار على غزة. تضامنك ووقوفك إلى جانب أهل
فلسطين
يعكس القيم الإنسانية، ويزيد من عزيمتي على الاستمرار في الدفاع عن العدالة والكرامة... لك مني كل الاحترام والتقدير".
وكان
الرئيس ميقاتي
وجّه، الجمعة، تحية إلى الدكتورة الطبال التي كانت في عداد المتوجهين على متن أسطول الحرية لكسر الحصار على غزة.
وفي بيان له، قال
ميقاتي
إنَّ "الطبال عبّرت تضامننا جميعاً مع أهل فلسطين في مواجهة محنتهم"، وأضاف: "للدكتورة الطبال في وجداننا ووجدان كل لبناني ولبنانية وكل أبناء
طرابلس
التقدير والاحترام".
