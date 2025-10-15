زورا معاملات عقارية في صيد.. وأمن الدولة كان بالمرصاد

Advertisement

أعلنت لأمن الدولة أنه وفي إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة لجرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب ، بتاريخ 14/10/2025، داخل الدوائر العقارية في سراي صيدا الحكومي، المواطنة (ف. أ.) ومعقّب المعاملات (ط. أ.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية في منطقة الهلالية – صيدا، لصالح (ف. أ.).وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بارتكاب عملية التزوير، لا سيّما فيما يتعلق بالحصول على وكالة غير قابلة للعزل مزورة من قبل أحد الأشخاص في ، مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة .وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة المختص.