Advertisement

لبنان

زورا معاملات عقارية في صيد.. وأمن الدولة كان بالمرصاد

Lebanon 24
15-10-2025 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1429636-638961201518473995.jpg
Doc-P-1429636-638961201518473995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه وفي إطار متابعة المديرية العامة لأمن الدولة لجرائم التزوير، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا، بتاريخ 14/10/2025، داخل الدوائر العقارية في سراي صيدا الحكومي، المواطنة (ف. أ.) ومعقّب المعاملات (ط. أ.)، بعد توافر معلومات عن قيامهما بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية في منطقة الهلالية – صيدا، لصالح (ف. أ.).
Advertisement

وخلال التحقيق، اعترف الموقوفان بارتكاب عملية التزوير، لا سيّما فيما يتعلق بالحصول على وكالة غير قابلة للعزل مزورة من قبل أحد الأشخاص في مخيم عين الحلوة، مقابل مبلغ مالي قدره ثمانمائة يورو.

وأُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش: سنكون بالمرصاد لكل من يحاول المسّ بأمننا
lebanon 24
15/10/2025 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله يقدّم اقتراح قانون لإنشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات
lebanon 24
15/10/2025 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الاسرائيلي: غزة غنيمة عقارية وإعادة إعمارها سيجلب استثمارات وبدأنا مفاوضات مع الأميركيين حول تقاسم الأراضي
lebanon 24
15/10/2025 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأيرلندي: يجب معاملة جميع من على متن سفن أسطول الصمود وفقاً للقانون الدولي
lebanon 24
15/10/2025 12:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة

مخيم عين الحلوة

عين الحلوة

أمن الدولة

عين الحلو

مخيم عين

الهلال

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-10-15
05:04 | 2025-10-15
05:01 | 2025-10-15
05:00 | 2025-10-15
04:55 | 2025-10-15
04:52 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24