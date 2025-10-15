تحذير من دولارات مزورة في هذه المنطقة

Advertisement

سرت أمس الثلاثاء في منطقة ـ المتن عن قيام أحد الأشخاص كان على متن دراجة نارية، بمحاولة استبدال أوراق نقدية مزورة من فئة الـ 20 دولارا كانت بحوزته بأخرى غير مزورة.وروى عدد من المواطنين ان هذا الرجل دخل إلى عدة محال تجارية في المنطقة مدعيا شراء سلعة ما أو طلب صرف الـ 20 دولارا المزورة.وأثار الأمر غضب الأهالي الذين طالبوا القوى الأمنية وعناصر شرطة البلدية بكشفه وتوقيفه.