لبنان

تحذير من دولارات مزورة في هذه المنطقة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-10-2025 | 03:15
سرت أخبار أمس الثلاثاء في منطقة المنصورية ـ المتن عن قيام أحد الأشخاص كان على متن دراجة نارية، بمحاولة استبدال أوراق نقدية مزورة من فئة الـ 20 دولارا كانت بحوزته بأخرى غير مزورة.
وروى عدد من المواطنين ان هذا الرجل دخل إلى عدة محال تجارية في المنطقة مدعيا شراء سلعة ما أو طلب صرف الـ 20 دولارا المزورة. 
وأثار الأمر غضب الأهالي الذين طالبوا القوى الأمنية وعناصر شرطة البلدية بكشفه وتوقيفه.
 
المصدر: لبنان 24
