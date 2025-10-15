Advertisement

لبنان

اعتصام أمام سرايا هرمل الحكومي

Lebanon 24
15-10-2025 | 01:03
نفذ عدد من المواطنين اعتصامًا سلميًا صباح اليوم الأربعاء أمام سرايا الهرمل الحكومي مطالبين بالعفو العام الشامل للمطلوبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
