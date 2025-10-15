Advertisement

حبيب: هذا دليل ثقة المجتمع الدولي بالرئيس عون

15-10-2025 | 05:08
وصف رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب، تصريحات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأخيرة، بـ"المسؤولة والجريئة"، مشيراً في بيان إلى أن "إعلان فخامته أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج التسويات في المنطقة، وتشديده على ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة، فيه الكثير من الحكمة والوعي لحماية لبنان واستقراره". 
ورأى حبيب أن "الرئيس عون يعمل جاهداً على حثّ العالم العربي والدولي على مساعدة لبنان، وما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عقد مؤتمرَين لدعم الجيش وإعادة الإعمار، ليس سوى دليل ثقة بلبنان ورئيسه".

ودعا في ختام بيانه "جميع الأفرقاء إلى الوقوف إلى جانب رئيسيّ الجمهورية والحكومة في سعيهما إلى الوصول بلبنان إلى شاطئ الأمن والأمان والازدهار الاقتصاديّ".
