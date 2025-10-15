حبيب: هذا دليل ثقة المجتمع الدولي بالرئيس عون

Advertisement

وصف رئيس "جمعية إنماء والميناء" أنطوان حبيب، تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة، بـ"المسؤولة والجريئة"، مشيراً في بيان إلى أن "إعلان فخامته أن لا يمكن أن يكون خارج التسويات في المنطقة، وتشديده على ضرورة إيجاد حل للمشاكل العالقة، فيه الكثير من والوعي لحماية لبنان واستقراره".ورأى حبيب أن " يعمل جاهداً على حثّ العالم العربي والدولي على مساعدة لبنان، وما أعلنه عن عقد مؤتمرَين لدعم الجيش وإعادة الإعمار، ليس سوى دليل ثقة بلبنان ورئيسه".ودعا في ختام بيانه "جميع الأفرقاء إلى الوقوف إلى جانب رئيسيّ الجمهورية والحكومة في سعيهما إلى الوصول بلبنان إلى شاطئ الأمن والأمان والازدهار الاقتصاديّ".