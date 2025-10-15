Advertisement

لبنان

توضيح من الطيران المدنيّ: هذه الشركة العربيّة لن تعود إلى لبنان

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1429773-638961391124094499.webp
Doc-P-1429773-638961391124094499.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، "ما تتداوله بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي عن عودة شركة الطيران العمانية Oman Air الى تسيير رحلاتها الى لبنان، إعتبارا من الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الحالي وتنسب الخبر الى مطار رفيق الحريري الدولي_بيروت.
Advertisement

اما بالنسبة لشركة Salam Air ، الناقل الوطني الآخر في السلطنة، ستعود الى التشغيل في كانون الأول المقبل بمعدل رحلتين في الأسبوع".
 
وكان "لبنان 24" كشف في خبر نشره يوم أمس، عن عودة شركة "Salam Air" إلى تسيير رحلات إلى لبنان. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا.
مواضيع ذات صلة
مطار هيثرو يطالب المسافرين بمراجعة شركات الطيران قبل الوصول (العربية)
lebanon 24
15/10/2025 20:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة طيران عربية تستأنف رحلاتها إلى بيروت
lebanon 24
15/10/2025 20:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: الثقة العربية والدولية بدأت تعود الى لبنان
lebanon 24
15/10/2025 20:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عون إطلع من رسامني على خطة تطوير قطاع الطيران المدني
lebanon 24
15/10/2025 20:27:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري

المديرية العامة

شركة الطيران

رفيق الحريري

مطار رفيق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24