المنبر البلدي: كارتيل الموتورات ينهب المواطنين ويهدد الصحة العامة

أصدر المنبر البلدي في إطار الحوار التعددي بياناً شديد اللهجة، انتقد فيه احتكار "كارتيل الموتورات" للكهرباء في ، مؤكداً أن هذه الممارسات تستنزف أموال المواطنين وتضرّ بأصحاب الدخل المحدود، وسط تقاعس السلطات عن إيجاد حلول فاعلة.وأشار البيان إلى أن المولدات الخاصة لا تلتزم غالباً بتركيب الفلاتر أو استخدام عدادات دقيقة، ما يزيد من التلوث ويهدد الصحة العامة. كما حذر من التلاعب بالعدادات لاحتساب الاستهلاك بشكل مضاعف، مطالباً بزيادة الرقابة ومحاسبة المخالفين، وإشهار أسماء المتلاعبين أمام الرأي العام.وأكد المنبر أن العاصمة وحدها تضم أكثر من 4500 مولد كهربائي يغطون نحو 125 ألف مشترك، وتبلغ الإيرادات المجمعة من هذه الخدمة أكثر من مليار دولار سنوياً، ما يبرز سيطرة الكارتيل على مفاصل الدولة. ودعا البيان الدولة إلى فرض هيبتها واستعادة السيطرة، محذراً من انفجار اجتماعي محتمل في حال استمرار هذا الوضع.