لبنان

العجوز: لاحترام المواعيد الدستورية في لبنان

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:56
أكد المنسق العام ل"المؤتمر اللبناني العربي" الدكتور زياد العجوز، في بيان ، أنّ "ما تشهده المنطقة العربية اليوم من تحوّلات عميقة يشكّل بداية مرحلة جديدة من الوعي العربي والعمل المشترك، بعد سنواتٍ من الأزمات والانقسامات التي أنهكت شعوبنا وأضعفت الموقف العربي العام".
ورحّب بـ"توقّف الحرب في غزة، معتبرًا ذلك إنجازًا عربيًا حقيقيًا تُوّج بالنجاح بفضل الجهود التي قادتها المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون والتنسيق مع الدول الغربيةوالمجتمع الدولي، والتي أثبتت أن التضامن العربي قادر على فرض الحلول العادلة وحماية الشعب الفلسطيني وفتح الطريق أمام مقاربة سياسية وإنسانية شاملة من أجل سلام عادل يرتقي لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وبالنسبة إلى الشأن اللبناني، شدّد العجوز على "ضرورة استكمال مسار استعادة الدولة لدورها وهيبتها، عبر حصر السلاح بيد الشرعية وحدها، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية". كما دعا إلى "إتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وفي مقدمتها الانتخابات النيابية، لما تمثله من ضمانةٍ أساسية لتجديد الحياة السياسية وترسيخ الاستقرار وصون الديمقراطية".

وأشاد ب"التطورات الإيجابية الأخيرة التي عكستها زيارة الرئيس احمد الشرع إلى الأمم المتحدة وروسيا"، معتبرًا أنها "خطوة مهمة على طريق عودة سوريا إلى موقعها العربي والدولي الطبيعي، وانطلاق مرحلة جديدة من الانفتاح وإعادة الإعمار".

وختم مؤكّدًا أن "هذه المستجدات الإيجابية تُلزم العرب جميعًا ببلورة رؤية مشتركة تقوم على السيادة، والوحدة، والتنمية، والحوار، من أجل بناء مستقبلٍ عربيٍّ أكثر تماسكًا واستقرارًا، وصون مكانة الأمة ودورها في الساحة الدولية".
