24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي: البابا لاون الرابع عشر سيزور لبنان أواخر الشهر المقبل في زمن السلام
Lebanon 24
15-10-2025
|
11:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال البطريرك
الماروني
الكاردينال
بشارة بطرس الراعي
إنَّ "البابا لاون الرابع عشر سيزور
لبنان
في أواخر الشهر المقبل في زمن السلام، وسيحمل في زيارته الى لبنان السلام والرجاء".
Advertisement
وفي حديث عبر وكالة الصحافة
الفرنسية
، قال
الراعي
: "البابا أخذ على عاتقه السلام وبرنامجه السلام، ويأتي في ظرف توقفت فيه الحرب في غزة، ونعيش في لبنان وقفا لإطلاق النار، رغم أن ثمة خروقات تحصل، أي أنه يأتينا في زمن السلام".
وتابع: "العناية الالهية مهّدت له هذا الطريق ليصل في أفضل وقت وفي أجمل وقت، وأعتقد أنه سيركّز في هذه الزيارة على السلام، وسيطلب من لبنان أن يواصل طريقه نحو السلام".
أضاف: "يكفي لبنان حرباً منذ العام 1975 حتى اليوم، يكفيه حرباً وقتلاً ودماراً وحرب اسرائيل الأخيرة مع
حزب الله
، وأعتقد أن زيارة البابا ستذكّر جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بمسؤوليتهم في الحفاظ على لبنان كقيمة بحدّ ذاته".
وقال: "قيمة لبنان في أن تحافظ كل فئة من فئاته على دورها وهويتها، العيش المشترك يعني أن للمسيحي هويته وللمسلم هويته. البابا لا يأتي ليقول اتركوا هويتكم بل عيشوا هويتكم"، موضحا ان "هذا هو مفهوم لبنان لدى الفاتيكان، هكذا يفهمونه بتعدديته الثقافية والدينية".
وأشار الراعي الى ان "الزيارة تشكّل متنفساً كبيراً للمسيحيين في لبنان وكذلك لمسيحيي
سوريا
والعراق وإيران والأراضي المقدسة".
والبابا لاون الرابع عشر هو ثالث بابا يزور لبنان بعد يوحنا بولس الثاني في العام 1997، وبنديكتوس السادس عشر في العام 2012 اللذين حظيا باستقبال شعبي.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يرحب بالتقدم الكبير في مسار السلام بقطاع غزة
15/10/2025 20:30:55
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في لبنان في هذا الموعد
15/10/2025 20:30:55
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاون الرابع عشر التقى العاهل الأردني والملكة رانيا.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
البابا لاون الرابع عشر التقى العاهل الأردني والملكة رانيا.. وهذا ما تم بحثه
15/10/2025 20:30:55
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يندد بإجبار سكان غزة على النزوح
15/10/2025 20:30:55
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشارة بطرس الراعي
بطرس الراعي
بشارة بطرس
الفرنسية
حزب الله
الماروني
العراق
الراعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)
Lebanon 24
لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)
13:14 | 2025-10-15
15/10/2025 01:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري
13:07 | 2025-10-15
15/10/2025 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما
Lebanon 24
اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما
13:01 | 2025-10-15
15/10/2025 01:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في نقابة المحامين.. مؤتمر عن السجون "من الألم إلى الأمل" بحضور وزيري العدل والداخلية
Lebanon 24
في نقابة المحامين.. مؤتمر عن السجون "من الألم إلى الأمل" بحضور وزيري العدل والداخلية
12:50 | 2025-10-15
15/10/2025 12:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الغارة على طريق صديقين... بيان من "الصحة"
Lebanon 24
بعد الغارة على طريق صديقين... بيان من "الصحة"
12:30 | 2025-10-15
15/10/2025 12:30:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:14 | 2025-10-15
لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)
13:07 | 2025-10-15
تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري
13:01 | 2025-10-15
اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما
12:50 | 2025-10-15
في نقابة المحامين.. مؤتمر عن السجون "من الألم إلى الأمل" بحضور وزيري العدل والداخلية
12:30 | 2025-10-15
بعد الغارة على طريق صديقين... بيان من "الصحة"
12:29 | 2025-10-15
فيديو من "محطة بنزين" يثير ضجة في لبنان.. عاملٌ يحاول إحراقها!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 20:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24