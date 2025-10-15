Advertisement

لبنان

الراعي: البابا لاون الرابع عشر سيزور لبنان أواخر الشهر المقبل في زمن السلام

Lebanon 24
15-10-2025 | 11:43
قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي إنَّ "البابا لاون الرابع عشر سيزور لبنان في أواخر الشهر المقبل في زمن السلام، وسيحمل في زيارته الى لبنان السلام والرجاء".
وفي حديث عبر وكالة الصحافة الفرنسية، قال الراعي: "البابا أخذ على عاتقه السلام وبرنامجه السلام، ويأتي في ظرف توقفت فيه الحرب في غزة، ونعيش في لبنان وقفا لإطلاق النار، رغم أن ثمة خروقات تحصل، أي أنه يأتينا في زمن السلام".


وتابع: "العناية الالهية مهّدت له هذا الطريق ليصل في أفضل وقت وفي أجمل وقت، وأعتقد أنه سيركّز في هذه الزيارة على السلام، وسيطلب من لبنان أن يواصل طريقه نحو السلام".
 

أضاف: "يكفي لبنان حرباً منذ العام 1975 حتى اليوم، يكفيه حرباً وقتلاً ودماراً وحرب اسرائيل الأخيرة مع حزب الله، وأعتقد أن زيارة البابا ستذكّر جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بمسؤوليتهم في الحفاظ على لبنان كقيمة بحدّ ذاته".


وقال: "قيمة لبنان في أن تحافظ كل فئة من فئاته على دورها وهويتها، العيش المشترك يعني أن للمسيحي هويته وللمسلم هويته. البابا لا يأتي ليقول اتركوا هويتكم بل عيشوا هويتكم"، موضحا  ان "هذا هو مفهوم لبنان لدى الفاتيكان، هكذا يفهمونه بتعدديته الثقافية والدينية".


وأشار الراعي الى ان "الزيارة تشكّل متنفساً كبيراً للمسيحيين في لبنان وكذلك لمسيحيي سوريا والعراق وإيران والأراضي المقدسة".


والبابا لاون الرابع عشر هو ثالث بابا يزور لبنان بعد يوحنا بولس الثاني في العام 1997، وبنديكتوس السادس عشر في العام 2012 اللذين حظيا باستقبال شعبي.
