لبنان

في السراي.. اجتماعٌ برئاسة سلام بحث أوضاع السجون

Lebanon 24
15-10-2025 | 11:49
عقد رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حضره العميد ميشال منسى، وزير الدفاع الوطني، العميد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات، الأستاذ عادل نصار وزير العدل، القاضي جمال الحجار النائب العام لدى محكمة التمييز، اللواء رائد عبدالله مدير عام قوى الامن الداخلي، القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي أيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي رجا أبي نادر القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل، العميد وسيم فيّاض رئيس المحكمة العسكرية، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل ايوبي والعقيد طارق مكنا.  
وخُصِّص الاجتماع لبحث أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة، وقد أطلع القضاة سلام مع المجتمعين على الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يُتوقّع أن تُسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل.
 
 

وأكّد الوزراء المشاركون على مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية للإجراءات القضائية، بما يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع السجناء.
 
 
 
 
 
 
 
