في السراي.. اجتماعٌ برئاسة سلام بحث أوضاع السجون

عقد رئيس الحكومة في السراي الحكومي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً حضره العميد ميشال منسى، الوطني، العميد أحمد والبلديات، الأستاذ عادل نصار وزير العدل، القاضي جمال الحجار لدى محكمة التمييز، اللواء رائد عبدالله مدير عام قوى الامن الداخلي، القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى ، القاضي أيمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي رجا أبي نادر القاضي المشرف على مديرية السجون في ، العميد وسيم فيّاض العسكرية، قائد الدرك العميد جان ، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل ايوبي والعقيد طارق مكنا.

وخُصِّص الاجتماع لبحث أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة، وقد أطلع القضاة سلام مع المجتمعين على الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يُتوقّع أن تُسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل.