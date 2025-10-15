Advertisement

لبنان

خبرٌ جديد عن ملف "مياه تنورين".. وزيرٌ يتحدّث

Lebanon 24
15-10-2025 | 13:36
A-
A+
Doc-P-1429891-638961580522326902.webp
Doc-P-1429891-638961580522326902.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علّق وزير الزراعة نزار هاني على ملف مياه تنورين، قائلاً: "ما قمت به كان بناء على تفسير وزير الصحة ركان ناصر الدين، وهو تدبير روتيني وكان علينا وقف الإنتاج لفترة محددة حتى معالجة المشكلة".
Advertisement

وأضاف هاني في حديث للـmtv: "الهدف وقف مسألة ممكن أن تؤثّر على صحة المواطنين، وأنا قرأت القرار وفهمت تفاصيله، ولكن لم نكن نتوقّع هذه الحملة الإعلامية لا أنا ولا وزير الصحة". 
مواضيع ذات صلة
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
lebanon 24
15/10/2025 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
lebanon 24
15/10/2025 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
lebanon 24
15/10/2025 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب عن "تنورين": "بستعمل هذه المياه من سنوات ولم يحصل معي شيء"
lebanon 24
15/10/2025 23:30:05 Lebanon 24 Lebanon 24

نزار هاني على

ناصر الدين

وزير الصحة

تنورين

نزار

روتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-15
15:43 | 2025-10-15
15:28 | 2025-10-15
15:27 | 2025-10-15
15:01 | 2025-10-15
15:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24