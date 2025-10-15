خبرٌ جديد عن ملف "مياه تنورين".. وزيرٌ يتحدّث

Advertisement

وأضاف هاني في حديث للـmtv: "الهدف وقف مسألة ممكن أن تؤثّر على صحة المواطنين، وأنا قرأت القرار وفهمت تفاصيله، ولكن لم نكن نتوقّع هذه الحملة الإعلامية لا أنا ولا وزير الصحة".