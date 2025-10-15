23
لبنان
جدل في دولة عربية بسبب "مياه تنورين"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
15-10-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهد السوق السوري جدلاً واسعاً بسبب قضية "مياه
تنورين
"، وذلك بعد تداول معلومات عن وجود بكتيريا "Pseudomonas aeruginosa" في بعض العينات.
وخلال الساعات الـ48 الماضية، تبيّن أن عمليات تصدير المياه
اللبنانية
إلى
سوريا
وبيعها داخل المحال والأسواق لا تزال مستمرة، ما أثار استياء عدد من السوريين الذين عبّروا عن خشيتهم من احتمال تلوّث هذه المياه، مطالبين
وزارة الصحة السورية
بالتدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي المقابل، ينتظر
لبنان
نتائج فحوصات إضافية لعينات جديدة من "مياه تنورين"، من المقرر صدورها بين يومي الخميس والجمعة، لتأكيد أو نفي وجود البكتيريا بشكل نهائي.
المصدر: "رصد" لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
وزارة الصحة السورية
وزارة الصحة
اللبنانية
السورية
تنورين
سوريا
العاج
تابع
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
