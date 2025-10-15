جدل في دولة عربية بسبب "مياه تنورين"

Advertisement

وخلال الساعات الـ48 الماضية، تبيّن أن عمليات تصدير المياه إلى وبيعها داخل المحال والأسواق لا تزال مستمرة، ما أثار استياء عدد من السوريين الذين عبّروا عن خشيتهم من احتمال تلوّث هذه المياه، مطالبين بالتدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة.وفي المقابل، ينتظر نتائج فحوصات إضافية لعينات جديدة من "مياه تنورين"، من المقرر صدورها بين يومي الخميس والجمعة، لتأكيد أو نفي وجود البكتيريا بشكل نهائي.