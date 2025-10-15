Advertisement

لبنان

جدل في دولة عربية بسبب "مياه تنورين"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
15-10-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1429902-638961607059060962.jpg
Doc-P-1429902-638961607059060962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهد السوق السوري جدلاً واسعاً بسبب قضية "مياه تنورين"، وذلك بعد تداول معلومات عن وجود بكتيريا "Pseudomonas aeruginosa" في بعض العينات.
Advertisement


وخلال الساعات الـ48 الماضية، تبيّن أن عمليات تصدير المياه اللبنانية إلى سوريا وبيعها داخل المحال والأسواق لا تزال مستمرة، ما أثار استياء عدد من السوريين الذين عبّروا عن خشيتهم من احتمال تلوّث هذه المياه، مطالبين وزارة الصحة السورية بالتدخّل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة.


وفي المقابل، ينتظر لبنان نتائج فحوصات إضافية لعينات جديدة من "مياه تنورين"، من المقرر صدورها بين يومي الخميس والجمعة، لتأكيد أو نفي وجود البكتيريا بشكل نهائي.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
دولة عربيّة تسحب "مياه تنورين" من أسواقها... إليكم ما أعلنته
lebanon 24
15/10/2025 23:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وهاب عن "تنورين": "بستعمل هذه المياه من سنوات ولم يحصل معي شيء"
lebanon 24
15/10/2025 23:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
lebanon 24
15/10/2025 23:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
lebanon 24
15/10/2025 23:27:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

وزارة الصحة السورية

وزارة الصحة

اللبنانية

السورية

تنورين

سوريا

العاج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-15
15:43 | 2025-10-15
15:28 | 2025-10-15
15:27 | 2025-10-15
15:01 | 2025-10-15
15:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24