طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر

Advertisement

زار النائب ، اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه بمقر الوزارة، حيث تم خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالوزارة ومتابعة جهودها المستمرة في ظل التحديات الراهنة.وشدّد مطر، في تصريح عبر حسابه على "إكس"، على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة، مؤكّدًا أهمية متابعة أوضاع مدينة وسكانها، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء، لضمان تأمين الاحتياجات الضرورية لهم. كما أثنى على الجهود المستمرة التي يبذلها الوزير رسامني، مؤكدًا أن يده ستبقى ممدودة لدعمه كلما دعت الحاجة.