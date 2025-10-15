Advertisement

لبنان

طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر

Lebanon 24
15-10-2025 | 15:01
زار النائب إيهاب مطر، اليوم الأربعاء، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بمقر الوزارة، حيث تم خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات المتعلقة بالوزارة ومتابعة جهودها المستمرة في ظل التحديات الراهنة.
وشدّد مطر، في تصريح عبر حسابه على "إكس"، على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الأشغال العامة، مؤكّدًا أهمية متابعة أوضاع مدينة طرابلس وسكانها، خصوصًا مع اقتراب موسم الشتاء، لضمان تأمين الاحتياجات الضرورية لهم. كما أثنى على الجهود المستمرة التي يبذلها الوزير رسامني، مؤكدًا أن يده ستبقى ممدودة لدعمه كلما دعت الحاجة.
