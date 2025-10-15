فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء رجل على زوجته أمام أطفالها داخل المنزل، وذلك في أحد أحياء حيّ السلم - الضاحية الجنوبية لبيروت.

الفيديو يُظهر لحظة تعرُّض السيدة للتعنيف الشديد من قبل زوجها، فيما بدا الخوف والرعب على الأطفال الذين شاهدوا الاعتداء على والدتهم.

الفيديو في الصفحة المُرفقة: