لبنان

للمشاركة في حفل تقديس المطران مالويان ولقاء البابا.. البطريرك الراعي غادر الى روما

Lebanon 24
16-10-2025 | 00:30
غادر صباح اليوم البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي إلى روما للمشاركة بحفل تقديس المطران الشهيد اغناطيوس مالويان ولقاء  قداسة البابا لاون الرابع عشر قبل زيارته إلى لبنان في آخر تشرين الثاني المقبل.
