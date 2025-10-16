Advertisement

لبنان

عون مطمئن لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وإجتماع روتيني للجنة وقف إطلاق النار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-10-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1430019-638961986777693975.jpg
Doc-P-1430019-638961986777693975.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا يزال كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن الاستعداد للمشاركة في مسار التسوية السلمية في المنطقة محل اهتمام الأوساط السياسية. ونقل زواره عنه قوله انه ينتظر الموفدين الأميركيين لزيارة لبنان لإحياء ملف التفاوض غير المباشر على كل الملفات لا سيما الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه حصرية السلاح بيد الدولة التي أنجز لبنان جزءاً كبيراً منه في جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في 80 في المئة من جنوب الليطاني وما يعيق استكمال انتشاره هو الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الزوار فإن رئيس الجمهورية لن يسمح بأن يؤدي الإنقسام السياسي حول السلاح الى فوضى او فتنة داخلية، ويؤكد بأن الحوار بين مكونات الوطن لا سيما مع حزب الله هو السبيل الوحيد لحل مسألة السلاح.
Advertisement
وفي حين من المتوقع أن يعقد لقاء غدا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام للبحث في آخر التطورات وكيفية انعكاس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على لبنان، يبدي الرئيس عون ارتياحه لمسار الأمور حتى الساعة، ويبدو مطمئناً لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وفق معطيات داخلية وخارجية، بحسب ما نقل عنه زواره.
الى ذلك، وبعد غياب طويل، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع البارحة للمرة الأولى، الرئيس الاميركي الجديد للجنة الجنرال جوزيف كليرفيلد  الذي خلف الجنرال مايكل ليني ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر، وسط معلومات غير رسمية ان الجنرال الجديد سيقوم بتفعيل عمل اللجنة لتخفيف التوتر في الجنوب في ظل اجواء التهدئة الاقليمية تمهيداً لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي بالتوازي مع عملية جمع السلاح في الجنوب.
وفي المعلومات ان الجانب اللبناني في اللجنة اثار تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية ولا سيما العدوان على مؤسسات مدنية في المصيلح، وسجل ادانته للعدوان مشددا على انه خرق سافر لقرار وقف اطلاق النار. كما عرض ما قام به الجيش جنوبي نهر الليطاني من ازالة كل المظاهر والمواقع العسكرية. وقد برر مندوب جيش الاحتلال بأن ما تقوم به هو في اطار الدفاع عن النفس!... كما اثار ممثل قوات اليونيفيل الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مركزا لها في كفركلا واسفر عن جرح جندي، معتبرا انه انتهاك لاتفاق وقف الاعمال العدائية.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إجتماع روتيني للجنة وقف اطلاق النار والجيش عرض تقريره الاول عن جنوب الليطاني
lebanon 24
16/10/2025 11:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع "لجنة وقف إطلاق النار" في الناقورة اليوم
lebanon 24
16/10/2025 11:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة مراقبة وقف إطلاق النار تجتمع اليوم وماكرون مصمم على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان
lebanon 24
16/10/2025 11:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة وقف اطلاق النار تستأنف اجتماعاتها الاربعاء والغارات دمّرت آليات مخصّصة لإعمار 38 قرية
lebanon 24
16/10/2025 11:39:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

مورغان أورتاغوس

الجيش اللبناني

الرئيس عون

الأميركيين

الإسرائيلي

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-10-16
04:34 | 2025-10-16
04:30 | 2025-10-16
04:20 | 2025-10-16
04:18 | 2025-10-16
04:17 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24