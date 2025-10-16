Advertisement

لبنان

مخاتير تنورين يعلقون على أزمة مياهها!

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:53
تعليقًا على أزمة شركة مياه تنورين، أصدر مخاتير تنورين بيانًا اعتبروا فيه انه "بالنسبة إلى مسألة مياه تنورين التي تضمُّ بلدتُنا ينبوعَها ومَعمَلها، بقدر ما نحرص على ألا تشوب سمعة الشركة أي شائبة، نعلن حرصنا الشديد على صحة المواطنين سواء في لبنان أو في العالم القريب والبعيد ونخشى أن يؤدي تشويه سمعة الشركة وإقفالها إلى نكبة اجتماعية تطول العاملين فيها وعائلاتهم وهم بالآلاف". 
اضاف البيان:" نخشى أيضا على الصناعة اللبنانية الناجحة التي أثبتت جدارتها في لبنان والخارج بموجب شهادات جودة وتميّز صادرة عن مراجع علمية موثوقة".

ختم: "إننا إذ نهيب بالمعنيين  تحمل المسؤولية  الاجتماعية والوطنية، ندعوهم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لجلاء الصورة وإحقاق الحق".
