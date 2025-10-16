Advertisement

لبنان

فضل الله: تأكيد على صمود المقاومة ودعم إعادة إعمار الجنوب

Lebanon 24
16-10-2025 | 03:58
A-
A+
Doc-P-1430099-638962093569298397.png
Doc-P-1430099-638962093569298397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقام "حزب الله" احتفالًا تكريميًا للشهيدين محمود محمد شاهين ومحمد رشيد سكافي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور النائب أمين شري والنائب حسن فضل الله وعدد من قيادات الحزب.
Advertisement

وأشار فضل الله في كلمته إلى التحديات التي تواجه لبنان والمنطقة، مؤكدًا أن التحولات العسكرية والسياسية لا تعني انتصار العدو الإسرائيلي أو انتهاء الصراع، مستذكراً محطات سابقة في تاريخ الصراع مثل عام 1982. وأوضح أن وجود المقاومة هو الضمان الأساسي لحماية الجنوب من تهجير سكانه وفرض منطقة عازلة من قبل العدو.

كما شدد على ضرورة "ترييح الوضع" في لبنان والتعاون بين القوى كافة لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن التحديات الرئيسة اليوم تتمثل في استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار التي تواجه ضغوطًا وحصارًا ماليًا. وأكد أن حزب الله ملتزم تجاه شعبه وسيتابع تنفيذ التزاماته في هذا المجال بحسب إمكاناته وظروفه، لضمان عودة الأهالي وإعادة إعمار ما دُمر في الجنوب.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار
lebanon 24
16/10/2025 14:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التجمع العالمي لدعم المقاومة: أسطول الصمود رمز للضغط على الاحتلال
lebanon 24
16/10/2025 14:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة العشرين: لوقف العدوان الإسرائيلي وإعادة إعمار الجنوب
lebanon 24
16/10/2025 14:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الفوعاني: إعادة إعمار الجنوب واجب سيادي وأخلاقي
lebanon 24
16/10/2025 14:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

إعادة الإعمار

الإسرائيلية

الإسرائيلي

فضل الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:12 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:18 | 2025-10-16
07:14 | 2025-10-16
07:12 | 2025-10-16
07:05 | 2025-10-16
07:03 | 2025-10-16
06:57 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24