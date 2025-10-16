فضل الله: تأكيد على صمود المقاومة ودعم إعادة إعمار الجنوب

Advertisement

أقام " " احتفالًا تكريميًا للشهيدين محمود محمد شاهين ومحمد رشيد سكافي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، في مجمع الإمام المجتبى في تيريز، بحضور النائب أمين شري والنائب حسن وعدد من قيادات الحزب.وأشار فضل الله في كلمته إلى التحديات التي تواجه والمنطقة، مؤكدًا أن التحولات العسكرية والسياسية لا تعني انتصار العدو أو انتهاء الصراع، مستذكراً محطات سابقة في تاريخ الصراع مثل عام 1982. وأوضح أن وجود هو الضمان الأساسي لحماية الجنوب من تهجير سكانه وفرض منطقة عازلة من قبل العدو.كما شدد على ضرورة "ترييح الوضع" في لبنان والتعاون بين القوى كافة لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن التحديات الرئيسة اليوم تتمثل في استمرار الاعتداءات ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم، إضافة إلى مسألة التي تواجه ضغوطًا وحصارًا ماليًا. وأكد أن حزب الله ملتزم تجاه شعبه وسيتابع تنفيذ التزاماته في هذا المجال بحسب إمكاناته وظروفه، لضمان عودة الأهالي وإعادة إعمار ما دُمر في الجنوب.