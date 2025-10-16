26
لبنان
فضل الله: تأكيد على صمود المقاومة ودعم إعادة إعمار الجنوب
Lebanon 24
16-10-2025
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقام "
حزب الله
" احتفالًا تكريميًا للشهيدين محمود محمد شاهين ومحمد رشيد سكافي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهما، في مجمع الإمام المجتبى في
السان
تيريز، بحضور النائب أمين شري والنائب حسن
فضل الله
وعدد من قيادات الحزب.
وأشار فضل الله في كلمته إلى التحديات التي تواجه
لبنان
والمنطقة، مؤكدًا أن التحولات العسكرية والسياسية لا تعني انتصار العدو
الإسرائيلي
أو انتهاء الصراع، مستذكراً محطات سابقة في تاريخ الصراع مثل عام 1982. وأوضح أن وجود
المقاومة
هو الضمان الأساسي لحماية الجنوب من تهجير سكانه وفرض منطقة عازلة من قبل العدو.
كما شدد على ضرورة "ترييح الوضع" في لبنان والتعاون بين القوى كافة لتجاوز المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن التحديات الرئيسة اليوم تتمثل في استمرار الاعتداءات
الإسرائيلية
ومنع الأهالي من العودة إلى قراهم، إضافة إلى مسألة
إعادة الإعمار
التي تواجه ضغوطًا وحصارًا ماليًا. وأكد أن حزب الله ملتزم تجاه شعبه وسيتابع تنفيذ التزاماته في هذا المجال بحسب إمكاناته وظروفه، لضمان عودة الأهالي وإعادة إعمار ما دُمر في الجنوب.
(الوكالة الوطنية)
