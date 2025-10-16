الأسعد: رسالة ترامب إلى لبنان تهديد مباشر تحت عنوان "السلام"

Advertisement

رأى لـ" الأسعدي" المحامي معن الأسعد أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة وعدداً من القوى السياسية "تلقّفوا بسرعة رسالة الرئيس الأميركي التي وجّهها من الكنيست إلى ، حول نزع السلاح وعقد السلام مع العدو الإسرائيلي"، معتبراً أنّها "ترافقت مع حملة إعلامية منظّمة ومدفوعة تهدف إلى زرع الخوف في نفوس اللبنانيين عبر التلويح بحرب إسرائيلية مدمّرة".وأوضح الأسعد أنّ "الطرح الأميركي – الإسرائيلي هو تهديد مباشر وعلني للبنان، يرمي إلى فرض الاستسلام تحت شعار السلام، من دون أي توضيح لمضمونه أو ضماناته”، مشيراً إلى أنّ “الهدف الحقيقي هو تأسيس نظام سياسي جديد ينهي العداء مع ، ويمنع أي حديث أو تحرك يساند القضية ".وسأل الأسعد: "بعد ترسيم الحدود البحرية الذي تنازل فيه لبنان عن جزء من ثرواته، ماذا عن ترسيم الحدود البرية؟ وهل يشمل هذا السلام السماح لإسرائيل بالاعتداء متى شاءت بحجة الدفاع عن نفسها؟".وحذّر من أنّ "الرهان على السلام مع العدو لن يجلب للبنان سوى الدمار وتفكيك الهوية الوطنية، وتراجع دوره الجيوسياسي لصالح ما يسمى بإسرائيل الكبرى، إذ ستفقد مرافئ ومطارات لبنان أهميتها لصالح مرافئ إسرائيلية كمرفأ حيفا ومطار بن غوريون".وختم الأسعد متسائلاً: "لبنان بانتظار زيارة الرئيس الأميركي والبابا… فهل تشهد البلاد حدثاً سياسياً أو أمنياً مفاجئاً قبلهما أو بعدهما؟".