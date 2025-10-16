وزير الداخلية لـ "لبنان 24": لم نتلق تحذيرات بحرب إسرائيلية على لبنان

Advertisement

أكد والبلديات أحمد في حديث لـ"" ان "الانتخابات النيابية قائمة في موعدها وان الحكومة ملتزمة بالمهل الدستورية لإجرائها".وقال الحجار: "قيل كثيراً خلال فترة إنه لا تمويل ولكننا حاضرون للانتخابات".إلى ذلك، شدد الحجار على ان " سيواصل مساعيه لوقف الاعتداءات التي تطالنا يومياً ولن نتردد في حمايته"، كما قال، مضيفاً: "كلنا ثقة بالجيش الذي يقدم تقريراً شهرياً عن خطة انتشاره في الجنوب ونحن معه وإلى جانبه".ونفى الحجار ان يكون لبنان قد تلقى تحذيرات لتهديدات بحرب إسرائيلية عليه، مؤكدا ان "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة لتجنب التصعيد".وكان الحجار قد افتتح قبل ظهر اليوم الخميس مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة .