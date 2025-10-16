Advertisement

لبنان

وزير الداخلية لـ "لبنان 24": لم نتلق تحذيرات بحرب إسرائيلية على لبنان

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-10-2025 | 04:59
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حديث لـ"لبنان24" ان "الانتخابات النيابية قائمة في موعدها وان الحكومة ملتزمة بالمهل الدستورية لإجرائها". 
وقال الحجار: "قيل كثيراً خلال فترة الانتخابات البلدية إنه لا تمويل ولكننا حاضرون للانتخابات". 

إلى ذلك، شدد الحجار على ان "لبنان سيواصل مساعيه لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تطالنا يومياً ولن نتردد في حمايته"، كما قال، مضيفاً: "كلنا ثقة بالجيش الذي يقدم تقريراً شهرياً عن خطة انتشاره في الجنوب ونحن معه وإلى جانبه". 

ونفى الحجار ان يكون لبنان قد تلقى تحذيرات لتهديدات بحرب إسرائيلية عليه، مؤكدا ان "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة لتجنب التصعيد". 

وكان الحجار قد افتتح قبل ظهر اليوم الخميس مركز الدفاع المدني الجديد في بلدة برجا

