باسيل: تفضّلوا فرجونا!

السلطة عم تفاوض على اطلاق المساجين السوريين، هيدي اولوية سوريّة بس أولويات لبنان بتختلف. اكيد موضوع المساجين بحاجة لحل دون مساومة على دماء الجيش، بس أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين، وما ننسى حقيقة المفقودين يلي اتهمتوا الرئيس ميشال عون بالمساومة عليها!
تفضّلوا فرجونا! GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 16, 2025
