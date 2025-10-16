باسيل: تفضّلوا فرجونا!

كتب رئيس عبر حسابه على "اكس":

"السلطة عم تفاوض على اطلاق المساجين السوريين، هيدي اولوية سوريّة بس أولويات بتختلف. اكيد موضوع المساجين بحاجة لحل دون مساومة على دماء الجيش، بس أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين، وما ننسى حقيقة المفقودين يلي اتهمتوا بالمساومة عليها!

تفضّلوا فرجونا!"