لبنان

باسيل: تفضّلوا فرجونا!

Lebanon 24
16-10-2025 | 06:38
Doc-P-1430164-638962189259853626.png
Doc-P-1430164-638962189259853626.png photos 0
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "اكس": 
 
"السلطة عم تفاوض على اطلاق المساجين السوريين، هيدي اولوية سوريّة بس أولويات لبنان بتختلف. اكيد موضوع المساجين بحاجة لحل دون مساومة على دماء الجيش، بس أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين، وما ننسى حقيقة المفقودين يلي اتهمتوا الرئيس ميشال عون بالمساومة عليها!
تفضّلوا فرجونا!" 
 
