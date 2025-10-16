Advertisement

لبنان

عون: مستعدون لكل وسيلة تضمن استقرار لبنان

Lebanon 24
16-10-2025 | 07:54
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، وفد الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة أمينه العام حنا غريب، الذي قدم له مذكرة شرح فيها موقف الحزب من القضايا الراهنة، مؤكدًا على ضرورة تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي وتقوية الجيش كضامن للوحدة الوطنية والسيادة، ودعم إجراء الانتخابات النيابية مع تعديل القانون الانتخابي ليكون خارج القيد الطائفي.
كما دعا غريب إلى تعويض الخسائر الاقتصادية والبشرية، وتصحيح الرواتب والأجور، وتعزيز الضمانات الاجتماعية والصحية.

ورد الرئيس عون مرحبًا بالوفد، مشددًا على أهمية حل الأزمات الداخلية وتحسين العلاقة مع سوريا، معربًا عن تقديره لما تحقق حتى الآن من خطوات اقتصادية، بما في ذلك قرض البنك الدولي المخصص للإعمار بقيمة 250 مليون دولار، مؤكدًا استعداده لاتخاذ كل الوسائل التي تضمن استقرار لبنان وتأمين تحرير الجنوب وإعادة الإعمار. كما تناول عون ملف المفقودين وأهمية معرفة مصيرهم، ومتابعة حقوق أساتذة الجامعة اللبنانية، وتعزيز مفهوم المواطنية وتطبيق الدستور.

وفي إطار اللقاءات، استقبل الرئيس عون وفد مؤسسة الرئيس فؤاد شهاب برئاسة الوزير السابق عادل حمية، الذي ثمن دور الرئيس عون في متابعة مبادئ الدولة المؤسسية، مؤكدًا أن المؤسسة تسعى لتعريف الشباب على فكر الرئيس الراحل وتعزيز قيم الصدق والعدالة والأمانة.

وشدد عون على أن إرث الرئيس فؤاد شهاب لا يزال حيًا في الدولة اللبنانية، مشيدًا بمؤسسات الرقابة التي أسسها، وداعيًا إلى توعية الجيل الشاب على فكره ومدرسته، وترسيخ المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية.
