في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس تغلق أبوابها

أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين المتقاعدين والمدنيين في بيان، عن عقد اجتماع نقابي حضره ممثلون عن مختلف روابط القطاع العام، حيث تم التطرق إلى الحيوية التي تؤثر على هذا القطاع، ولا سيما الأوضاع الاقتصادية الصعبة وانخفاض قيمة الرواتب والأجور إلى نحو 20% من قيمتها عام 2019.

كما ناقش المجتمعون رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% عبر قانون يتعلق بالمدارس الخاصة، و التجاهل المستمر لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وعدم تنفيذ الوعود المقطوعة لهم.



ووفق البيان، فقد قرر المجتمعون التوقف عن العمل في والمدارس الإبتدائية والمهن الرسمية يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، مع دعوة لحضور في مبنى المدرسة الفندقية – الساعة 11 صباحًا، كما تمت دعوة الموظفين وأعضاء والعسكريين المتقاعدين للمشاركة في التحرك.