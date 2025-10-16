عن مسألة مياه تنورين.. ماذا قال وزير الصناعة؟

Advertisement

وصف وزير الصناعة جو عيسى الخوري، خلال جولته على عدد من مصانع كسروان بدعوة من النائب نعمة افرام و"تجمع صناعيي كسروان"، ما يُمارس من تشهير وافتراء على الصناعة بأنه تجنّ واضح يضر بالقطاع الإنتاجي الأول في ، والذي استطاع المنافسة في الأسواق الأكثر تطلبًا.وتطرق الوزير إلى مسألة مياه ، واصفًا إياها بـ"زوبعة في زجاجة"، مؤكدًا أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجراها معهد البحوث الصناعية أثبتت أن المياه نظيفة وخالية من أي مادة مضرة بالصحة العامة، وأنه كان على تواصل مع العامة لمعالجة الملف بطريقة تحفظ صحة المواطن دون الإضرار بالمؤسسة اقتصاديًا أو معنويًا.من جانبه، أقام النائب نعمة افرام استقبالًا للوزير في باحة مصنع سانيتا بحضور بالإنابة لوزارة الصناعة المهندس مروان جوهر ورئيس "تجمع صناعيي كسروان" بول أبي نصر، إضافة إلى المدراء والموظفين والعمال. وأكد افرام أن هذه الجولات تبرهن على جودة الصناعة اللبنانية وقدرتها على الانتشار عالميًا، مشيرًا إلى أن الجسم الصناعي متكامل وأن أي ضرر يصيب أحد أعضائه يهدد الصناعة ككل، مستذكرًا فترات الصمود أثناء الحرب وتضحيات العمال. وشدد على شعار "صناعتك هويتك، اشتري لبناني"، مؤكدًا أن الشعب المتميز يصنع منتجًا مميزًا.واشاد الوزير عيسى الخوري بالنائب افرام، واصفًا إياه بـ"هذا الشبل من ذاك " في إشارة إلى والده الراحل افرام، مؤكدًا أن آل افرام يمثلون بيتًا وطنيًا وصناعيًا عريقًا رفع اسم لبنان من خلال صناعة مميزة محليًا وعالميًا. وجدد الوزير التأكيد على أن القطاع الصناعي هو أكبر رب عمل ويساهم بتسعة مليارات دولار بالناتج المحلي، ولا يمكن إهماله، مضيفًا أن العمل قائم على محاسبة المخطئين وتطوير المؤسسات للوصول إلى صناعة وطنية بمواصفات عالمية رغم التحديات السياسية والاقتصادية.ثم جال عيسى الخوري وافرام والمسؤولون في أرجاء المصنع وأقسامه ووحداته الإنتاجية والتشغيلية والإدارية.وتابع الجولة التي شملت المصانع الآتية: Aruba Plant في زوق مصبح، Domo في زوق مصبح، Painting Plant في غزير، Sabitec Plant في الصفرا، PS Lab في الصفرا وIndevco Phoenix في الصفرا.