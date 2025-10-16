Advertisement

لبنان

بالفيديو.. عمّال تنورين يحتفلون

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:56
انتشر على مواقع التواصل مقطع يُظهر عمّال شركة مياه "تنورين" يؤدّون "الدبكة" احتفالًا، على خلفية صدور نتائج تحاليل الفحوصات المخبرية.
وكانت قد أشارت معلومات صحفية، صباح اليوم، الى أن الشركة تبلغت صباحاً بنتائج الفحوصات الجديدة وجميع العينات الـ"9" جاءت مطابقة للصحة العامة بحسب نتائج مختبر الأبحاث العلمية الزراعية.


 
