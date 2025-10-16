Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات لحاكم مصرف لبنان في واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي

Lebanon 24
16-10-2025 | 10:17
 صدر عن وحدة "الإعلام والعلاقات" في "مصرف لبنان" بيان، أشار الى ان "حاكم مصرف لبنان الأستاذ كريم سعيد، قام يرافقه كل من نوابه الدكتور سليم شاهين والأستاذ كابي جنوزيان  كما رئيس لجنة الرقابة على المصارف الدكتور مازن سويد، بسلسلة اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الفريق المكلّف بملف لبنان، ورئيس دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، السيد جهاد أزعور، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، السيد نايجل كلارك.
وقد تمحورت المباحثات خلال هذه الاجتماعات حول الإطار المقترح من قبل مصرف لبنان لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والذي يشكّل جزءًا من المقاربة الشاملة للبنان، ويهدف إلى خفض العجز في ميزانية المصرف المركزي وضمان سداد الودائع الشرعية كاملة وعلى مراحل زمنية محددة".

وأفاد البيان "أنّ حاكم مصرف لبنان يعتزم، خلال المرحلة المقبلة، عقد اجتماعات مع عدد من المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، ومع فريق موسّع من وزارة الخزانة الأميركية، حيث ستتركّز المباحثات على القضايا المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي المستمر للحفاظ على نزاهة النظام المالي في لبنان وتعزيز الامتثال للمعايير العالمية".

وأكد البيان أنّ الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي كانت بنّاءة وإيجابية، وقد شهدت تقدماً معتدلاً ومرضياً في مسار التفاهم حول الإطار العام لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على أن تُستكمل هذه المباحثات بعد انتهاء الزيارة إلى واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة المقبلة".

وختم البيان :"ويعرب حاكم مصرف لبنان عن رضاه إزاء مستوى التفهّم الذي أبداه مسؤولو صندوق النقد الدولي حيال الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة اللبنانية، والدعم الذي يقدّمه كلّ من فخامة رئيس الجمهورية والحكومة وسائر الوزارات المعنية لمصرف لبنان، من أجل معالجة تداعيات الأزمة المصرفية والمالية، والسير بخطة واقعية وواضحة نحو التعافي والاستقرار".
