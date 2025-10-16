Advertisement

لبنان

شقير و"النقابة اللبنانية للدواجن": لحماية الصناعة الوطنية

Lebanon 24
16-10-2025 | 09:47
استقبل رئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفد النقابة اللبنانية للدواجن ومصنعي الدجاج برئاسة وليم بطرس، لمناقشة أوضاع قطاع الدواجن، لا سيما المشاكل الكبيرة التي تواجه مصانع مصنعات الدجاج نتيجة منع منتجاتها من دخول معظم الأسواق العربية، في مقابل السماح للمنتجات العربية المماثلة بالدخول إلى لبنان من دون رسوم جمركية.
وأصدر المجتمعون بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بحماية مصانع مصنعات الدجاج والحفاظ عليها، مؤكدين أن استمرار منع إدخال المنتجات اللبنانية إلى معظم الدول العربية، مقابل السماح للمنتجات العربية بالدخول إلى لبنان دون رسوم، يضع هذه المصانع في خطر وجودي، ويهدد ديمومة عمل آلاف العاملين فيها.

وطالب البيان الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الصناعة الواعدة، التي تضم 9 مصانع بحجم استثمارات يتجاوز 100 مليون دولار وبقدرة إنتاجية تفوق حاجات السوق المحلية، مشيرًا إلى أن أوضاع المصانع باتت على شفير الانهيار، حيث توقف مصنعان عن العمل تمامًا، بينما تعمل باقي المصانع بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية.

وأشار البيان إلى أن تداعيات هذه الأزمة لن تقتصر على مصانع مصنعات الدجاج، بل ستطال قطاع الدواجن بأكمله الذي يوظف أكثر من 23 ألف عائلة، ويعد أكبر قطاع زراعي في لبنان وركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني.

وختم المجتمعون بالاتفاق على استمرار التواصل ومتابعة القضية للوصول إلى الحلول المناسبة.
