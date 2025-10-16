سلام: حريصون على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية واحترام سيادة الدولة

Advertisement

استقبل نواف سلام، في السرايا الحكومية اليوم، وفدا فلسطينيا ضم كلا من الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني وائل لافي، وسفير دولة في محمد الأسعد، وذلك بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني في اللجنة الدكتور .وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة للاجئين في لبنان، ومتابعة مسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إلى جانب مناقشة المتصلة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، وسبل معالجة عدد من الملفات الحياتية الملحة بما يعزز التعاون اللبناني – الفلسطيني، في إطار احترام السيادة والقوانين وضمان كرامة العيش للاجئين الفلسطينيين.وأكد الرئيس سلام "حرص على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – ".