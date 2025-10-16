Advertisement

لبنان

سلام: حريصون على تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية واحترام سيادة الدولة

16-10-2025 | 12:04
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية اليوم، وفدا فلسطينيا ضم كلا من الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني وائل لافي، وسفير دولة فلسطين في لبنان محمد الأسعد، وذلك بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية، والمستشار السياسي والقانوني في اللجنة الدكتور علي مراد.
وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومتابعة مسار تسليم السلاح داخل المخيمات، إلى جانب مناقشة القضايا المتصلة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين، وسبل معالجة عدد من الملفات الحياتية الملحة بما يعزز التعاون اللبناني – الفلسطيني، في إطار احترام السيادة والقوانين اللبنانية وضمان كرامة العيش للاجئين الفلسطينيين.

وأكد الرئيس سلام "حرص الحكومة اللبنانية على متابعة هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز العلاقات اللبنانية – الفلسطينية".
 
