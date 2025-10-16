Advertisement

لبنان

متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة

Lebanon 24
16-10-2025 | 13:29
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن فقدان الإتّصال بالمراقب الجمركيّ علي الرضا الحاج حسن، في بلدة شمسطار.
وبحسب المعلومات، كان الحاج حسن يُمارس الرياضة، لحظة شنّ العدوّ الإسرائيليّ لغارات على البلدة البقاعيّة.
 
 
 
ولا تزال عمليّات البحث عن المفقود جارية حتّى اللحظة.
 
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاج حسن متأهل، ولديه 3 أولاد.
 
 
 
 
