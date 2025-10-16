متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة

أفادت مندوبة " "، عن فقدان الإتّصال بالمراقب الجمركيّ ، في بلدة .

وبحسب المعلومات، كان الحاج حسن يُمارس الرياضة، لحظة شنّ العدوّ الإسرائيليّ لغارات على البلدة البقاعيّة.

ولا تزال عمليّات البحث عن المفقود جارية حتّى اللحظة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاج حسن متأهل، ولديه 3 أولاد.