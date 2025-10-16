Advertisement

لبنان

حرس بلدية جبيل يوقف سارق كنيسة أكوايلينا خلال محاولته الفرار

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1430345-638962465950892276.jpg
Doc-P-1430345-638962465950892276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن عناصر حرس الليل في بلدية جبيل، بعد متابعة ورصد، من إلقاء القبض على سارق كنيسة اكوايلينا وسط المدينة، عند المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل، بينما كان يهم لمغادرة المدينة إلى طرابلس، ويدعى م . ف وهو لبناني.
Advertisement

وبعد التحقيق معه اعترف بما قام به من سرقات وضبط بحوزته مبلغا من المال وتم تسليمه إلى فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي لاستكمال التحقيق معه. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
بالرّغم من محاولتهما الفرار.. قوى الأمن توقف مطلوبَيْن للقضاء
lebanon 24
16/10/2025 23:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قتل عمّه بآلة حادة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
lebanon 24
16/10/2025 23:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سارق مطعم في دوحة عرمون بعملية نوعية لشعبة المعلومات
lebanon 24
16/10/2025 23:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سارق هواتف من السيارات في بيروت
lebanon 24
16/10/2025 23:55:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

طرابلس

بيل يو

لبنان

كنيسة

جبيل

ايلي

أوتو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:36 | 2025-10-16
16:27 | 2025-10-16
15:36 | 2025-10-16
15:17 | 2025-10-16
15:14 | 2025-10-16
15:12 | 2025-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24