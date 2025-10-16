حرس بلدية جبيل يوقف سارق كنيسة أكوايلينا خلال محاولته الفرار

Advertisement

تمكن عناصر حرس الليل في بلدية ، بعد متابعة ورصد، من إلقاء القبض على سارق اكوايلينا وسط المدينة، عند المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل، بينما كان يهم لمغادرة المدينة إلى ، ويدعى م . ف وهو لبناني.وبعد التحقيق معه اعترف بما قام به من سرقات وضبط بحوزته مبلغا من المال وتم تسليمه إلى فصيلة جبيل في قوى الامن الداخلي لاستكمال التحقيق معه. (الوكالة الوطنية)