لبنان

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للمواقع المستهدفة في الجنوب!

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:34
Doc-P-1430352-638962476883626172.webp
Doc-P-1430352-638962476883626172.webp photos 0
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "الجيش الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان". 


اضاف: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات اعادة إعماره حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت بهدف اعادة بناء وإعمار منشات وبنى تحتية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية وخاصة خلال عملية سهام الشمال". 


تابع: "هذه البنية التحتية مكّنت محاولات حزب الله لاعادة الإعمار بغطاء مدني". 


أكمل: "كما تم استهداف هدف تابع لجمعية أخضر بلا حدود والذي استخدمها حزب الله لإخفاء أعمال تهدف لاعادة اعمار بنى تحتية للتنظيم في جنوب لبنان تحت غطاء مدني مزعوم. وسبق ان كشف النقاب في العام 2018 ان جمعية أخضر بلا حدود تعمل بغطاء مدني لإخفاء وجود حزب الله في منطقة السياج مع إسرائيل". 


ختم: "وجود هذه البنى التحتية يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".


