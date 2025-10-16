Advertisement

لبنان

الخارجية تدعو اللبنانيين في الخارج إلى تسجيل أسمائهم للانتخابات

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:47
كتب وزير الخارجية يوسف رجي عبر حسابه على منصة"اكس": " أدعو جميع اللبنانيين المنتشرين حول العالم إلى التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية قبل انتهاء المهلة".
وزير الخارجية

يوسف رجي

لبنان

تشري

