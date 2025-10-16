Advertisement

لبنان

بعد فقدان الإتّصال به... إستشهاد المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:56
علم "لبنان 24"، أنّه تمّ العثور على جثمان المراقب الجمركيّ علي رضى الحاج حسن تحت الركام، في بلدة شمسطار.
وصودف مرور الحاج حسن على الطريق، لحظة إستهداف العدوّ الإسرائيليّ للبلدة.
 
 
الإسرائيلي

على الطريق

الحاج حسن

لبنان 24

الحاج حس

إسرائيل

حسن على

