لبنان

مطر: تسريب صور جوازات الوفد السوري خرق خطير للأعراف الديبلوماسية

Lebanon 24
16-10-2025 | 15:14
كتب النائب إيهاب مطر، عبر حسابه على منصة "إكس": "إنَّ تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري خلال دخوله إلى لبنان خرقٌ خطيرٌ للقانون والأعراف الدبلوماسية، ويُعَدّ انتهاكًا لخصوصية رسمية يحميها القانون. هذا الفعل يُسيء إلى صورة الدولة اللبنانية ويمسّ بأمنها وهيبتها، ويستوجب تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة واضحة لكل من تورّط في ذلك. احترام السيادة يبدأ من احترام الضيف وصون أسراره... يا عيب الشوم!".
