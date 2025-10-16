مطر: تسريب صور جوازات الوفد السوري خرق خطير للأعراف الديبلوماسية

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "إنَّ تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري خلال دخوله إلى خرقٌ خطيرٌ للقانون والأعراف الدبلوماسية، ويُعَدّ انتهاكًا لخصوصية رسمية يحميها القانون. هذا الفعل يُسيء إلى صورة ويمسّ بأمنها وهيبتها، ويستوجب تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة واضحة لكل من تورّط في ذلك. احترام السيادة يبدأ من احترام الضيف وصون أسراره... يا عيب الشوم!".

