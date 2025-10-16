22
لبنان
أوّل تعليق من الرئيس عون على غارات الجنوب... هذا ما قاله
Lebanon 24
16-10-2025
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية ، معتبراً ان العدوان
الإسرائيلي
المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة.
وقال "ان هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن
إسرائيل
تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة".
