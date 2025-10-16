22
لبنان
بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟
Lebanon 24
16-10-2025
|
15:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر دبلوماسية، إنّ "
مجلس الأمن
يدرس مشروع بيان صحفي يدعم إلتزامات
لبنان
بممارسة سيادته على أراضيه".
وأضافت المصادر الدبلوماسية لـ"
الجزيرة
"، أنّ "مشروع بيان مجلس الأمن يُرحّب بالتزام حكومة لبنان بحظر أيّ سلاح خارج سلطة الدولة".
وأشارت إلى أنّ "المشروع يحثّ
المجتمع الدولي
على تكثيف دعمه للقوات المسلحة
اللبنانية
".
ولفتت المصادر إلى أنّ "المشروع يدعم ضمان انتشار الجيش في جنوب
نهر الليطاني
".
وتابعت: "المشروع يُعرب عن دعم قوة "اليونيفيل"، ويحثّ الجميع على احترام أمن أفرادها".
وقالت المصادر إنّ "المشروع يدعو كلّ الأطراف للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان، وإلى التنفيذ الكامل لقراريّ مجلس الأمن 1701 و1559".
لبنان
عربي-دولي
مجلس الأمن الدولي
المجتمع الدولي
نهر الليطاني
الأمن الدولي
اللبنانية
دبلوماسي
الليطاني
تابع
