بشأن لبنان... ماذا يُحضّر مجلس الأمن الدوليّ؟

قالت مصادر دبلوماسية، إنّ " يدرس مشروع بيان صحفي يدعم إلتزامات بممارسة سيادته على أراضيه".

Advertisement

وأضافت المصادر الدبلوماسية لـ" "، أنّ "مشروع بيان مجلس الأمن يُرحّب بالتزام حكومة لبنان بحظر أيّ سلاح خارج سلطة الدولة".

وأشارت إلى أنّ "المشروع يحثّ على تكثيف دعمه للقوات المسلحة ".

ولفتت المصادر إلى أنّ "المشروع يدعم ضمان انتشار الجيش في جنوب ".

وتابعت: "المشروع يُعرب عن دعم قوة "اليونيفيل"، ويحثّ الجميع على احترام أمن أفرادها".

وقالت المصادر إنّ "المشروع يدعو كلّ الأطراف للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان، وإلى التنفيذ الكامل لقراريّ مجلس الأمن 1701 و1559".