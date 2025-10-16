22
لبنان
مصر تفرج عن 8 موقوفين من السويداء
Lebanon 24
16-10-2025
|
16:27
بتوجيه من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وبدعم من
رئيس الحزب
"التقدمي الإشتراكيّ" السابق
وليد جنبلاط
، وبجهود بذلها أمين سر كتلة اللقاء
الديمقراطي
النائب هادي أبو الحسن، وبعد اتصال بالسفير المصري في
بيروت
أجراه شيخ العقل وإيفاده رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار يرافقه عضو المجلس نادر فخر إلى السفارة
المصرية
في بيروت، حيث التقيا المستشار كريم عبد العزيز ونقلا إليه وللسفير رسالة مودة واحترام من الشيخ ابي المنى، مع التمني بالمساعدة والعمل لإطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء الذين تم توقيفهم في مصر، وهم كل من: حسام فؤاد أبو خير، ماجد هايل الريشاني، عناد كمال كمال، زهير جابر الحلبي، شفيع محمد الأحمد، معذى زيد قرعوني، كنان مهنا عزي وأنس عبد الله البني، تحركت السفارة المصرية لتبذل قصارى جهدها من أجل إطلاق سراح الموقوفين، ونتيجة الاتصالات والسعي الحثيث تم إخلاء سبيل الموقوفين، ونقلهم من القاهرة إلى بيروت على متن إحدى طائرات شركة طيران
الشرق الأوسط
، حيث كان في استقبالهم في
المطار
كل من الشيخ العطار وفخر، لينتقلوا بعد ذلك إلى دار الطائفة الدرزية في
فردان
ولقاء شيخ العقل، للاطمئنان عليهم ولكي يشكروه على مساعيه الخيّرة ويشرحوا قضيتهم، بالاضافة الى شكر وليد
جنبلاط
والنائب ابو الحسن على اهتمامهما.
وفي هذا الصدد فقد تقدم شيخ العقل "بعميق شكره وامتنانه لدولة مصر العربية الشقيقة، ولسفارتها في
لبنان
ولأجهزتها الأمنية، الذين تعاملوا مع الموقوفين بأرقى مستويات النبل والأخلاق والاحترام"، كما وجه شكره "لوليد مشرف الذي وقف بمحبة واندفاع وكرم إلى جانب أهله وإخوانه من أبناء محافظة السويداء العزيزة".
