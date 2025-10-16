مصر تفرج عن 8 موقوفين من السويداء

بتوجيه من شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، وبدعم من "التقدمي الإشتراكيّ" السابق ، وبجهود بذلها أمين سر كتلة اللقاء النائب هادي أبو الحسن، وبعد اتصال بالسفير المصري في أجراه شيخ العقل وإيفاده رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار يرافقه عضو المجلس نادر فخر إلى السفارة في بيروت، حيث التقيا المستشار كريم عبد العزيز ونقلا إليه وللسفير رسالة مودة واحترام من الشيخ ابي المنى، مع التمني بالمساعدة والعمل لإطلاق سراح الموقوفين من أبناء محافظة السويداء الذين تم توقيفهم في مصر، وهم كل من: حسام فؤاد أبو خير، ماجد هايل الريشاني، عناد كمال كمال، زهير جابر الحلبي، شفيع محمد الأحمد، معذى زيد قرعوني، كنان مهنا عزي وأنس عبد الله البني، تحركت السفارة المصرية لتبذل قصارى جهدها من أجل إطلاق سراح الموقوفين، ونتيجة الاتصالات والسعي الحثيث تم إخلاء سبيل الموقوفين، ونقلهم من القاهرة إلى بيروت على متن إحدى طائرات شركة طيران ، حيث كان في استقبالهم في كل من الشيخ العطار وفخر، لينتقلوا بعد ذلك إلى دار الطائفة الدرزية في ولقاء شيخ العقل، للاطمئنان عليهم ولكي يشكروه على مساعيه الخيّرة ويشرحوا قضيتهم، بالاضافة الى شكر وليد والنائب ابو الحسن على اهتمامهما.

وفي هذا الصدد فقد تقدم شيخ العقل "بعميق شكره وامتنانه لدولة مصر العربية الشقيقة، ولسفارتها في ولأجهزتها الأمنية، الذين تعاملوا مع الموقوفين بأرقى مستويات النبل والأخلاق والاحترام"، كما وجه شكره "لوليد مشرف الذي وقف بمحبة واندفاع وكرم إلى جانب أهله وإخوانه من أبناء محافظة السويداء العزيزة".