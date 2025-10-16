Advertisement

لبنان

ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟

Lebanon 24
16-10-2025 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1430440-638962780068451272.png
Doc-P-1430440-638962780068451272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت" النهار": علامات استفهام خطيرة بدأت تتزايد حول ملف بنك "الاعتماد المصرفي": هل يكون المودعون هم الضحية؟ وكيف سيتصرف القضاء لحماية هؤلاء؟ وهل يعلم القضاء أن إعلان إفلاس البنك المذكور، يطيح اموال المودعين الذين يبلغ عددهم عشرات آلاف من المواطنين اللبنانيين؟ وهل يضع القضاء المسؤولية فقط على مسؤولي البنك الذين سرقوا الأموال، ويحيّد المودعين عن تداعيات أي خطوة خطيرة، تتعلق بما يُقال عن "إفلاس احتيالي" للبنك؟  
Advertisement
عندما باشرت النيابة العامة التمييزية التحقيق مع المسؤولين عن إدارة بنك "الاعتماد المصرفي"، بجرائم سرقة أموال البنك المذكور، بناءً على إحالة هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال التابعة لمصرف لبنان المركزي، أوقفت عدداً من المسؤولين عن إدارة البنك المذكور، أبرزهم رئيس مجلس الإدارة - المدير العام (السابق) طارق خليفة، وحوّلت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادّعت على خليفة وآخرين، بجرائم عدة، من بينها التزوير، وتبييض الأموال، وسرقة أموال البنك. أحيل الملف إلى قاضي التحقيق الذي صدّر مذكرات توقيف بحقهم، ومن ثم أصدر قراره الظني في الملف، حيث اتهم الموقوفين بالجرائم المذكورة. ثم أحيل الملف إلى الهيئة الاتهامية، كون أحد الأفعال هو من نوع الجناية.  
في موازاة ذلك، كوّنت النيابة العامة التمييزية ملفاً آخر ضد المسؤولين عن إدارة البنك وآخرين، بجرم الإفلاس الاحتيالي، حيث تمّ توقيف خليفة مجدداً، وأحيل الملف إلى النيابة العامة المالية بحسب الصلاحية التي ادعت بدورها على مسؤولين في البنك، وأشخاص آخرين، بمن فيهم عدد من الشركات، بجرم الإفلاس الاحتيالي.  
ويوحي القرار القضائي الذي قضى بوجود إفلاس احتيالي للبنك، بأنه يصيب "المركزي" مباشرةً، ويسبب ضرراً فادحاً بحق عشرات آلاف المودعين الذين سيفقدون الأمل، بما يتعلق بأموالهم التي كانوا قد أودعوها في البنك المذكور.
مواضيع ذات صلة
ردّ من "الاعتماد المصرفي"
lebanon 24
17/10/2025 12:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية ياسين جابر لـ"الحدث": أموال المودعين ستعالج عن طريق إعطاء سندات لهم
lebanon 24
17/10/2025 12:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
عن أموال المودعين... إليكم آخر تصريح لوزير المالية
lebanon 24
17/10/2025 12:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24
فرصة أخيرة لإعادة أموال المودعين
lebanon 24
17/10/2025 12:58:18 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

النيابة العامة التمييزية

رئيس مجلس الإدارة

النيابة العامة

مجلس الإدارة

المدير العام

قاضي التحقيق

مصرف لبنان

الاستئناف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-10-17
05:42 | 2025-10-17
05:39 | 2025-10-17
05:37 | 2025-10-17
05:34 | 2025-10-17
05:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24