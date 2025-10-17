المعارك على "المقاعد الشيعية" لم تحسم

Advertisement

أكدت مصادر مطلعة "أن الجدي لا يزال مستمرًا داخل صفوف القوى المناوئة لـ" "، وتحديدًا بين القوى ، بشأن جدوى خوض معارك انتخابية على المقاعد في بعض الدوائر".وتشير المعطيات "إلى وجود تباين في المواقف بين مَنْ يرى أن الدخول في هذه المواجهة يحمل رمزية سياسية لا يمكن التراجع عنها، وبين مَنْ يعتبر أن هذا الخيار قد تكون كلفته مرتفعة جدًا، خصوصًا إذا أدى إلى خسارة مقاعد أساسية".وتضيف المصادر "أن هذه القوى لم تحسم قرارها النهائي بعد، إذ ما زال النقاش مفتوحًا بين خيار خوض معارك قاسية في مواجهة " "، أو التركيز على تثبيت مواقعها داخل البيئات المسيحية".