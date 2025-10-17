Advertisement

لبنان

المعارك على "المقاعد الشيعية" لم تحسم

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:15
Doc-P-1430481-638962857480441518.jpg
Doc-P-1430481-638962857480441518.jpg photos 0
أكدت مصادر مطلعة "أن النقاش الجدي لا يزال مستمرًا داخل صفوف القوى المناوئة لـ"حزب الله"، وتحديدًا بين القوى المسيحية، بشأن جدوى خوض معارك انتخابية على المقاعد الشيعية في بعض الدوائر".
وتشير المعطيات "إلى وجود تباين في المواقف بين مَنْ يرى أن الدخول في هذه المواجهة يحمل رمزية سياسية لا يمكن التراجع عنها، وبين مَنْ يعتبر أن هذا الخيار قد تكون كلفته مرتفعة جدًا، خصوصًا إذا أدى إلى خسارة مقاعد مسيحية أساسية".
وتضيف المصادر "أن هذه القوى لم تحسم قرارها النهائي بعد، إذ ما زال النقاش مفتوحًا بين خيار خوض معارك قاسية في مواجهة "الثنائي الشيعي"، أو التركيز على تثبيت مواقعها داخل البيئات المسيحية".
المصدر: لبنان 24
