لا تجديد للمحافظ

كشفت مصادر مطلعة أنّ ترتيبات إدارية قيد التحضير وقد ينجم عنها عدم التجديد لأحد المحافظين في منطقة حدودية للجم نفوذ أحد الأحزاب فيها، وبعد ورود معلومات موثقة عن تجاوزات متعددة على الصعد الادارية وغيرها.

