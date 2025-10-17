Advertisement

لبنان

لا تجديد للمحافظ

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:45
كشفت مصادر مطلعة أنّ ترتيبات إدارية قيد التحضير وقد ينجم عنها عدم التجديد لأحد المحافظين في منطقة حدودية للجم نفوذ أحد الأحزاب فيها، وبعد ورود معلومات موثقة عن تجاوزات متعددة على الصعد الادارية وغيرها.
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

داري

"خاص لبنان24"

