مرقص يحيّي قرار نقيب المحامين عن الظهور الإعلامي لهم

نوًه المحامي د. بول بالقرار الجريء الذي اتخذه نقيب المحامين في فادي ، القاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين، وتوجه مرقص بتحيّة تقدير للنقيب "على القرار الجريء والصائب الذي اتخذه ومجلس النقابة في بيروت، والقاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين والاكتفاء بإحاطة النقيب علمًا بموعد المشاركة الإعلامية ومكانها".ورأى "أنّ هذا القرار يشكّل تحوّلًا نوعيًّا في مسار العلاقة بين مهنة المحاماة والإعلام ويعكس ثقة النقابة بأعضائها وبقدرتهم على التعبير المسؤول والمتوازن، كما يؤكد حق التعبير الذي تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويكرس دور المحامي في نقل المعرفة القانونية إلى الرأي العام وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع على ما كنا أعددناه من دراسة قانونية مستفيضة مقدّمة الى في وقت سابق".واعتبر وزير الإعلام أن القرار ينسجم كع حق التعبير المنصوص عليه في اللبناني، كما "يُعدّ خطوةً في اتجاه تحديث الأنظمة المهنية على ما أصبحت عليه في المتقدمة، وتكريس الشراكة بين المؤسستين الإعلامية والقانونية في خدمة الحقيقة والعدالة".وختم بالتشديد على أنّ القرار "يعزّز حضور المحامي الفاعل في الحياة العامة"، مبديا ثقته بأن "المحامين سيحسنون الافادة منه، من خلال التعبير بمسؤولية ومناقبية".