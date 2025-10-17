Advertisement

لبنان

مرقص يحيّي قرار نقيب المحامين عن الظهور الإعلامي لهم

Lebanon 24
17-10-2025 | 01:46
A-
A+
Doc-P-1430498-638962879356560462.png
Doc-P-1430498-638962879356560462.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نوًه وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص بالقرار الجريء الذي اتخذه نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، القاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين، وتوجه مرقص بتحيّة تقدير للنقيب "على القرار الجريء والصائب الذي اتخذه ومجلس النقابة في بيروت، والقاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين والاكتفاء بإحاطة النقيب علمًا بموعد المشاركة الإعلامية ومكانها".
Advertisement

ورأى "أنّ هذا القرار يشكّل تحوّلًا نوعيًّا في مسار العلاقة بين مهنة المحاماة والإعلام ويعكس ثقة النقابة بأعضائها وبقدرتهم على التعبير المسؤول والمتوازن، كما يؤكد حق التعبير الذي تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويكرس دور المحامي في نقل المعرفة القانونية إلى الرأي العام وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع على ما كنا أعددناه من دراسة قانونية مستفيضة مقدّمة الى مجلس النقابة في وقت سابق".

واعتبر وزير الإعلام أن القرار ينسجم كع حق التعبير المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كما "يُعدّ خطوةً في اتجاه تحديث الأنظمة المهنية على ما أصبحت عليه في الدول الأوروبية المتقدمة، وتكريس الشراكة بين المؤسستين الإعلامية والقانونية في خدمة الحقيقة والعدالة".

وختم بالتشديد على أنّ القرار "يعزّز حضور المحامي الفاعل في الحياة العامة"، مبديا ثقته بأن "المحامين سيحسنون الافادة منه، من خلال التعبير بمسؤولية ومناقبية".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
lebanon 24
17/10/2025 12:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف
lebanon 24
17/10/2025 12:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
​مرقص عن تصريح برّاك: الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر
lebanon 24
17/10/2025 12:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز الإصلاحات الإعلامية.. مرقص يلتقي وفودًا إعلامية
lebanon 24
17/10/2025 12:59:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الدول الأوروبية

مجلس النقابة

وزير الإعلام

الأوروبي

الدستور

أوروبي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:01 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:34 | 2025-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-10-17
05:42 | 2025-10-17
05:39 | 2025-10-17
05:37 | 2025-10-17
05:34 | 2025-10-17
05:30 | 2025-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24