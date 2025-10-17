26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرقص يحيّي قرار نقيب المحامين عن الظهور الإعلامي لهم
Lebanon 24
17-10-2025
|
01:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نوًه
وزير الإعلام
المحامي د. بول
مرقص
بالقرار الجريء الذي اتخذه نقيب المحامين في
بيروت
فادي
مصري
، القاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين، وتوجه مرقص بتحيّة تقدير للنقيب "على القرار الجريء والصائب الذي اتخذه ومجلس النقابة في بيروت، والقاضي بإلغاء الإذن المسبق للظهور الإعلامي للمحامين والاكتفاء بإحاطة النقيب علمًا بموعد المشاركة الإعلامية ومكانها".
Advertisement
ورأى "أنّ هذا القرار يشكّل تحوّلًا نوعيًّا في مسار العلاقة بين مهنة المحاماة والإعلام ويعكس ثقة النقابة بأعضائها وبقدرتهم على التعبير المسؤول والمتوازن، كما يؤكد حق التعبير الذي تقره المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويكرس دور المحامي في نقل المعرفة القانونية إلى الرأي العام وتعزيز الوعي القانوني في المجتمع على ما كنا أعددناه من دراسة قانونية مستفيضة مقدّمة الى
مجلس النقابة
في وقت سابق".
واعتبر وزير الإعلام أن القرار ينسجم كع حق التعبير المنصوص عليه في
الدستور
اللبناني، كما "يُعدّ خطوةً في اتجاه تحديث الأنظمة المهنية على ما أصبحت عليه في
الدول الأوروبية
المتقدمة، وتكريس الشراكة بين المؤسستين الإعلامية والقانونية في خدمة الحقيقة والعدالة".
وختم بالتشديد على أنّ القرار "يعزّز حضور المحامي الفاعل في الحياة العامة"، مبديا ثقته بأن "المحامين سيحسنون الافادة منه، من خلال التعبير بمسؤولية ومناقبية".
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
Lebanon 24
الراعي استقبل المرشح لمركز نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس
17/10/2025 12:59:19
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف
Lebanon 24
زيارة تكريمية من نقيب المحامين إلى دير المخلص في جون الشوف
17/10/2025 12:59:19
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص عن تصريح برّاك: الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر
Lebanon 24
مرقص عن تصريح برّاك: الإعلام اللبناني والزميلات والزملاء الإعلاميين يقومون برسالة نبيلة في نقل الخبر
17/10/2025 12:59:19
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز الإصلاحات الإعلامية.. مرقص يلتقي وفودًا إعلامية
Lebanon 24
لتعزيز الإصلاحات الإعلامية.. مرقص يلتقي وفودًا إعلامية
17/10/2025 12:59:19
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الدول الأوروبية
مجلس النقابة
وزير الإعلام
الأوروبي
الدستور
أوروبي
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
Lebanon 24
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
05:46 | 2025-10-17
17/10/2025 05:46:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
05:42 | 2025-10-17
17/10/2025 05:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
Lebanon 24
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
05:39 | 2025-10-17
17/10/2025 05:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرٌ "على الموعد"
Lebanon 24
وزيرٌ "على الموعد"
05:37 | 2025-10-17
17/10/2025 05:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
Lebanon 24
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
05:34 | 2025-10-17
17/10/2025 05:34:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
Lebanon 24
متأهل ولديه 3 أولاد.. فقدان الإتّصال بمراقب جمركيّ بعد الغارات الإسرائيليّة
13:29 | 2025-10-16
16/10/2025 01:29:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:46 | 2025-10-17
مجلس شورى الدولة ابطل قرار حجار بـ"الغاء برنامج الوطني لتعليم الكبار"
05:42 | 2025-10-17
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
05:39 | 2025-10-17
بخاش: لتجديد التعاون مع النقابات الصحية الفرنسية
05:37 | 2025-10-17
وزيرٌ "على الموعد"
05:34 | 2025-10-17
"فريق القذافي": نطالب القضاء اللبناني بالإنصاف والعدالة
05:30 | 2025-10-17
اللهجة اللبنانية.. سحر صغير وهوية متفردة
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24